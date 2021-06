HANDICAP | article publié le, 26/06/21 0 réaction

Tour de France : HandiCaPZéro lance son dispositif 2021

Les éditions sont gratuites, leur expédition également.

Dans quelques jours, la Région Bretagne accueillera le Grand Départ du 108e Tour de France qui s'élancera de Brest. Cette édition 2021 marque le 25e anniversaire du célèbre livre de route adapté au public aveugle et malvoyant proposé par A.S.O. et HandiCaPZéro.



Christian Prudhomme, directeur du Tour de France



"Le Tour de France n'est pas seulement la plus grande compétition cycliste au monde. Le Tour doit être utile. C'est presque un bien public, un événement qui appartient à tous ceux qui l'aiment. Nous devons faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes aveugles et malvoyantes. Pour cela, le livre de route du Tour en braille, en audio et en caractères agrandis est une idée formidable. Toutes les informations relatives à la course, au parcours, aux cols empruntés, aux villes-étapes visitées se trouvent dans cette édition. C'est un incontournable des suiveurs du Tour. Pour rendre la Grande Boucle plus inclusive aux personnes déficientes visuelles, il fallait commencer par là et maintenir cette initiative. C'est indispensable."



Philippe R., utilisateur HandiCaPZéro



"25 ans que l’association HandiCaPZéro propose un livre de route adapté… Je ne suis pas certain d’avoir lu celui de 1996 ? Mais sincèrement j’ai le souvenir de commander l'édition braille depuis de nombreuses années ! Même si j’ai une préférence pour les étapes de montagne, la description détaillée de chaque étape me permet de suivre chaque journée du Tour avec l’impression d’y être ! J’ai eu le plaisir de me rendre sur une étape à Nîmes, quelle ambiance sonore : le bruit des roues, des véhicules, des annonces, de la foule !"



À partir du samedi 26 juin, en complément du livre de route, rendez-vous avec l'actu accessible. Les contenus du site officiel letour.fr basculent vers handicapzero.org, rubrique "en direct du Tour".



Le livre de route 2021 en braille, audio (CD ou téléchargement), caractères agrandis se commande sur handicapzero.org ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Les éditions sont gratuites, leur expédition également.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page