SANTÉ & BIEN-ÊTRE | article publié le, 26/08/20 0 réaction

STEPtember : bougeons ensemble pour la paralysie cérébrale avec Olivier James

Parce qu'un nouveau-né atteint de paralysie cérébrale nait toutes les six heures en France, que 4 enfants par jour sont atteints et qu'il est important de collecter des fonds pour faire avancer la recherche, la Fondation Paralysie Cérébrale soutient l'événement mondial STEPtember.

STEPtember, c'est l'événement solidaire et ludique, idéal pour maintenir une activité physique après l'été dans le respect des gestes barrières. Cette opération organisée par la Fondation Paralysie Cérébrale, consiste à marcher 10 000 pas par jour (ou équivalent) pour faire connaître cette pathologie, lever des fonds et faire avancer la recherche sur la paralysie cérébrale. L'événement se déroulera du 1er au 28 septembre 2020, sous le patronage du Secrétariat d'État aux Personnes Handicapés et du Ministère des Sports. Olivier James, ambassadeur de STEPtember, lancera l'événement en France le 1er septembre à 11h.



Olivier James, ambassadeur de STEPtember



Coach sportif, préparateur physique, formateur spécialiste handisport, père de famille et musicien, Olivier James est lui-même atteint de paralysie cérébrale après avoir souffert d'une insuffisance respiratoire à la naissance.



Ses parents décident de lui faire suivre un parcours classique. Licence de droit international en poche, il choisit de se spécialiser dans le sport et le fitness. Il obtient un Brevet d'Etat en Culture Physique et en Culturisme et coach plusieurs athlètes de haut niveau en catégorie valide et handisport (fitness, natation, trampoline, karaté, ski nautique, équitation...). Il crée du matériel de préparation physique ré-athlétisation et handiness, développe l'handi-fitness dans plusieurs associations sportives puis ouvre en 2018 à Nice le centre sportif "EXC3PT".



Olivier James témoigne de son parcours dans le livre "SUPERCAP" publié en 2018. C'est l'éducation de ses parents et l'exemple de son frère jumeau valide qui l'ont stimulé à faire toujours mieux. Il revendique le fait de laisser aux enfants le soin de découvrir par eux-mêmes leurs capacités et aux adultes le soin de les guider sans se substituer à eux. "J'aime les défis, j'aime réussir des projets" précise-t-il pour expliquer son implication comme ambassadeur de STEPtember et sa motivation à faire avancer la recherche sur la paralysie cérébrale.



Faire 10 000 pas par jour pour ceux qui ne le peuvent pas !



En individuel ou par équipe (de 4 maximum), les participants relèveront le défi de faire 10 000 pas par jour ou l'équivalent choisi parmi plus de 40 activités (de la boccia à la course à pied ou au jardinage) entre le 1er et le 28 septembre 2020.



Ils entreront quotidiennement leurs pas et le descriptif de leurs autres activités physiques sur une application qui leur permettra de suivre leur progrès. Ils seront sponsorisés par leur entourage - collègues, familles, amis - auprès desquels ils lèveront des fonds pour les encourager. Les participants peuvent s'inscrire sur le site www.steptember.fr. Une participation de 25 € leur est demandée : elle ouvre l'accès à la plate-forme et permet à ceux qui le souhaitent de recevoir un podomètre.



A noter : ceux qui ont déjà participé à STEPtember reconnaissent que cette opération ludique a bien d'autres vertus :

80% d'augmentation du niveau d'activité physique

33% de perte de poids

86% d'augmentation du niveau d'énergie

20% de meilleure gestion du stress et d'amélioration des habitudes de sommeil

97% des participants ont déclaré qu'ils participeraient à nouveau



Lever des fonds pour financer des projets de recherche



> La Fondation Paralysie Cérébrale utilisera les fonds levés pour les trois projets suivants : Financement d'une 1èremondiale à hauteur de 1,5 million d'euros : l'objectif de l'étude CAP' est de démontrer qu'une rééducation intensive et ludique peut changer le pronostic de très jeunes enfants âgés de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale. C'est à ce jour le financement le plus important accordé à un projet européen de recherche clinique répondant aux plus hauts critères méthodologiques dans cette pathologie.



> Soutien à hauteur de 104 000 € sur 3 ans de la thèse de Lucas Ravault, doctorant, kinésithérapeute et titulaire d'un master 1 en ingénierie de la santé.



> Financement d'un nouvel appel à grands projets consacré au dépistage et au diagnostic précoce de la paralysie cérébrale et de ses complications, pour intervenir au moment où le cerveau est encore le plus apte à développer des suppléances. Les projets sélectionnés seront annoncés à l'issue de STEPtember 2020 et financés à hauteur de 1,5 million d'euros.





EN SAVOIR + :

www.steptember.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page