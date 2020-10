EMPLOI | article publié le, 19/10/20 0 réaction

Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 2020

La crise sanitaire et économique qui est face à nous nécessite d’autant plus de vigilance quant à l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

La 24e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2020. Comme pour les éditions précédentes, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP sont co-organisateurs et proposeront plusieurs rendez-vous communs autour des thématiques suivantes :



- Le numérique : un levier pour accélérer l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi. Cette thématique permettra de faire le point sur l’accessibilité des outils de travail, les impacts et opportunités du télétravail pour l’activité professionnelle et le niveau d’emploi des personnes handicapées…



- L'inclusion, de l'école vers l'emploi : comment l'école inclusive peut préparer les jeunes enfants, dès leur toute première scolarisation, à devenir acteurs d'un changement de regard et de posture vis à vis du monde de l'emploi ? Quelles transitions avec le monde de l’emploi faut-il améliorer pour limiter les ruptures de parcours ? Alternance, emploi accompagné, coopérations des acteurs sur les territoires… Quels sont les leviers pour améliorer les transitions entre le temps de formation et le marché du travail ?



- Le handicap invisible : maladie chronique, maintien dans l’emploi, seconde partie de carrière. 80 % des handicaps ne se voient pas. En parler ou pas ? Comment les employeurs peuvent-ils s’organiser pour prendre en compte la santé de leurs collaborateurs et fidéliser les compétences.





www.semaine-emploi-handicap.com



