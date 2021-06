ÉVÉNEMENT | article publié le, 27/05/21 0 réaction

La rencontre est une fête à La Nuit du handicap le samedi 12 juin 2021

La Nuit du handicap est un évènement gratuit pour tous les participants.

Alors que le handicap concerne 12 millions de personnes en France (dont 80 % de manière invisible), La Nuit du handicap appelle chacun de nous à sa 4ème édition le 12 juin 2021 pour un nouvel événement convivial et festif. L'objectif de cet événement est de faciliter la rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas afin de changer notre regard sur le handicap, de créer du lien et de construire une société plus inclusive !



En cette année si particulière, c'est avec une grande motivation que des centaines de bénévoles préparent dans 21 villes la prochaine Nuit du handicap. Tous se réjouissent qu'elle puisse se tenir le 12 juin. Le rendez-vous est donc pris.



Cette année à nouveau, la secrétaire d'État en charge du handicap Sophie Cluzel renouvelle son parrainage. Anne et Jacinthe, qui composent le duo pop-folk Les Frangines, sont marraines de l'événement. Et Marie-Caroline Schürr - auteur de" Out of the box, la joie à roulettes" - témoigne de sa vie et de sa joie comme porte-parole de La Nuit du handicap 2021.



La rencontre est une chance… et une fête !



Ouvert à tous et gratuit, les participants pourront partager un moment de convivialité, profiter de spectacles, refaire le monde et ainsi participer à une société plus solidaire et riche de ses diversités ! Alors, que ce soit pour 5 minutes ou 5 heures, chacun est invité à participer ! C'est un évènement national qui est conçu et réalisé dans chaque ville par une équipe de bénévoles en partenariat avec les associations locales de personnes handicapées, et avec le soutien de la municipalité.



Vingt-et-une villes en France invitent leurs habitants à changer le regard sur le handicap et à créer du lien au bénéfice de tous : Boulogne-Billancourt, Buhl, Cayenne, Colombes, Cosne-sur-Loire, Dijon, Lille, Marseille, Nangis, Nantes, Ouistreham, Paris, Puteaux, Saint-Gaultier, Saubion, Strasbourg, Toulouse, Versailles, Vichy, Vierzon, Villeneuve-sur-Lot.



Parmi les temps forts proposés :



Découvrir le handisport et le sport adapté : "savate, boxe française" adaptée aux personnes en situation de handicap, Cécifoot, tennis de table adapté...

S'initier au monde du handicap : atelier de découverte de l'écriture en braille, handichiens, parcours canne blanche, parcours fauteuil roulant....

Découvrir les talents : exposition de travaux de couture, de planches de dessin, de documentaires réalisés par des personnes ayant un handicap...

Partager un moment de convivialité : Circle song (chant improvisé collectif qui offre aux participants une expérience d'écoute, de partage et d'exploration de l'improvisation des liens corps/voix), balades en âne et en moto destinées aux personnes en situation de handicap...

Témoignages du parcours de vie de personnes ayant tout type de handicap et tout type d'expérience de vie : masseur, sage-femme, rappeuse, skipper...

Stand d'initiation aux premiers secours avec la Croix-Rouge, au dressage de chiens...

Spectacles : chant signé, danse en fauteuil, concerts, théâtre…



Un happening national se déroulera à 18h avec la chanson de Grégoire "Toi+Moi" en chant et en langue des signes française.





EN SAVOIR + :

Le programme complet de l'édition 2021



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

