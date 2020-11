FORMATION | article publié le, 26/10/20 0 réaction

Le premier organisme de formation 100% dédié à l’habitat inclusif lance son programme 2020-2021

Fort de son expérience, Familles Solidaires lance en 2020 son catalogue de formations dédiées à l’habitat inclusif. Les premières sessions sont déjà ouvertes à l’inscription !

Le groupe associatif Familles Solidaires a accompagné en conseil et formation une quinzaine de projets, de la conception au déploiement de l’habitat partagé et accompagné. Une expertise fondée sur 7 ans d’activités de construction immobilière adaptée, d’ingénierie sociale, et d’expertise d’usage avec les personnes fragilisées, par l’âge, le handicap ou la maladie.



Pourquoi se former au montage de projet dans l’habitat inclusif ?



- Pour sécuriser son projet : aujourd’hui, l’habitat inclusif est en plein essor et répond à un ensemble de réglementations complexes. Le montage juridique, économique, et la contractualisation entre acteurs, constituent un élément majeur de la pérennité du dispositif.



- Pour booster sa capacité à piloter toutes les étapes de son projet : du stade de l’idée, jusqu’à l’appropriation du chez-soi par les habitants et leur épanouissement dans leur nouvelle vie partagée et accompagnée.



- Pour appréhender l’ensemble des enjeux liés à l’habitat inclusif : car la mise en place de projets d’habitat inclusif mobilise des compétences opérationnelles très spécifiques.



Le cycle de formation : 1 module de base et 4 modules de spécialisation



Les modules de formation sont destinés à toutes personnes ou structures qui souhaitent porter un projet : aidants familiaux, collectivités, bailleurs sociaux, professionnels de l’aide et du soin, structures médico-sociales... La formation permet de découvrir les fondamentaux de l’habitat inclusif, mais aussi de se spécialiser :



> Module de base : Les fondamentaux du montage d’un projet d’habitat inclusif pour les personnes fragilisées par l’âge, le handicap et la maladie

> Module 1 : La stratégie de portage de projet d’habitat inclusif

> Module 2 : La structure financière et réglementaire d’un projet d’habitat inclusif

> Module 3 : L’ingénierie immobilière d’un projet d’habitat inclusif

> Module 4 : L’habitant et la vie au quotidien dans l’habitat inclusif



Les modules de spécialisation se déroulent sur 3 jours avec la possibilité de participer à une session optionnelle de codéveloppement. Il s’agit d’un atelier commun qui permet de mettre les connaissances en pratique au service de son projet et de bénéficier de l’expérience des autres.



Des actions d’information flash sur les actus de l’habitat inclusif







A l’heure du bilan des dispositions de la loi Elan, de la remise du rapport Piveteau Wolfrom « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous ! », de l’annonce de la future loi Grand âge et autonomie pour les prochains mois : quelles transformations majeures faut-il attendre pour l’habitat inclusif dans les mois à venir ?





