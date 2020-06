CRÉATIVITÉ | article publié le, 15/06/20 0 réaction

Petit guide de conception à l’attention de ceux qui innovent pour tous

APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies accompagne les entreprises dans leurs démarches de co-innovation avec des personnes en situation de handicap, des aidants et des professionnels.

La conception universelle vise à surmonter les obstacles qu'ils soient temporaires ou permanents. Elle est basée sur quelques conseils simples : communiquer toujours en mobilisant au moins trois sens (vue, ouïe, toucher), limiter les efforts, respecter le rythme de chacun, prévoir les compatibilités, accepter et anticiper l'erreur et ne pas négliger l'esthétique. Le guide précise les différentes situations de handicap et le nombre des personnes concernées puis reprend à partir d'exemples simples des situations où la conception universelle peut être facilement appliquée.



Les situations de handicap : une interaction entre des facteurs personnels et environnementaux



Si hier le handicap était appréhendé comme une limitation des capacités ou une déficience, on considère aujourd’hui qu’il résulte d’une interaction entre des facteurs personnels et des facteurs environnementaux.



L’innovation peut accentuer ou résorber les situations de handicap en agissant sur les obstacles qui impactent le quotidien des personnes. C’est pourquoi, APF France handicap défend la conception universelle, au service d’une société inclusive.



Vous trouverez dans ce guide une présentation des différentes situations de handicap et de quelques principes de conception universelle. Ce document ne saurait être exhaustif tant la conception est à analyser suivant les usages spécifiques du produit innovant. Pour nous, le meilleur moyen de concevoir universel reste de concevoir avec les futurs utilisateurs !





EN SAVOIR + :

Petit guide de conception à l’attention de ceux qui innovent pour tous



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page