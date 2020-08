ESSAI CLINIQUE | article publié le, 08/08/20 0 réaction

L'ofatumumab, un traitement prometteur contre la sclérose en plaques

Un essai clinique en phase III semble conclure que l'ofatumumab est un médicament prometteur contre la sclérose en plaques.

Un essai clinique multicentrique de phase 3 récemment achevé a révélé qu'un médicament immunomodulateur, l'ofatumumab, peut faire taire l'activité de la maladie inflammatoire chez une grande majorité de patients atteints de sclérose en plaques récurrente, rémittente - la forme la plus courante de la maladie.



Dans cette nouvelle étude, publiée le 5 août 2020 dans le New England Journal of Medicine, plus de 900 patients ont reçu un médicament injectable appelé ofatumumab pour une durée médiane de 1,6 an. L'étude a révélé que l'ofatumumab entraînait une réduction significative de la nouvelle inflammation, ainsi que moins de rechutes cliniques et d'événements de progression. Au cours de la deuxième année de traitement, près de neuf patients sur 10 sous ofatumumab n'ont montré aucun signe d'activité de la maladie.



Les essais ASCLEPIOS I et ASCLEPIOS II, parrainés par Novartis et menés dans 385 sites et 37 pays, ont comparé l'ofatumumab au tériflunomide, une pilule quotidienne couramment prescrite pour la SEP, et ont constaté que le traitement par l'ofatumumab entraînait la moitié du taux de rechute et significativement moins de cas de aggravation de l'incapacité ou nouvelles lésions inflammatoires dans le cerveau.



Pendant des décennies, le docteur Stephen Hauser, médecin-scientifique de l'UCSF et directeur de l'Institut UCSF Weill pour les neurosciences, a été un ardent défenseur du ciblage des cellules B pour traiter la SEP. Il a été l'un des principaux conseillers pour la conception du protocole d'essai clinique de phase 3 ASCLEPIOS et est l'auteur correspondant de la nouvelle étude NEJM.



L'ocrelizumab est administré par perfusion tous les six mois, tandis que l'ofatumumab peut être injecté sous la peau une fois par mois par les patients utilisant un stylo auto-injectable. Les deux médicaments sont des anticorps, mais ils ciblent différents sites sur la même molécule, appelée CD20, qui se trouve presque exclusivement sur les cellules B. Le traitement réduit temporairement les populations de lymphocytes B inflammatoires dans la circulation sanguine. L'ofatumumab est un anticorps entièrement humain, mais l'ocrelizumab est en partie dérivé de la souris, et les deux médicaments agissent pour éliminer les cellules B de manière quelque peu différente.



« Ces deux thérapies à base de cellules B sont incroyablement efficaces pour la SEP récurrente et offrent de bonnes options pour les patients », a déclaré le docteur. « Compte tenu de l’efficacité que nous avons constatée dans cette étude avec une élimination presque complète de l’inflammation et des cicatrices dans les zones du cerveau riches en myéline, ainsi que des effets secondaires minimes, l’utilisation de l’une ou l’autre de ces thérapies est la plus intéressante en tant que traitement de première intention pour la plupart des patients atteints de SEP. »



Le développement des deux médicaments pour la SEP était basé sur des travaux débutant au début de la carrière du docteur Hauser dans lesquels il a démontré que les cellules B jouent un rôle clé dans la SEP. Il y a deux décennies, cette recherche a aidé Genentech à tester le rituximab, un anticorps anti-CD20 utilisé pour traiter le lymphome non hodgkinien, dans le cadre d'un essai clinique avec des patients atteints de sclérose en plaques. Cette étude a été la première à démontrer l'efficacité de cette stratégie de traitement de la SEP.



En plus de démontrer l'importance de la recherche fondamentale pour comprendre la fonction du système immunitaire dans les maladies auto-immunes, la nouvelle étude NEJM met également en évidence la valeur de la recherche clinique pour générer un aperçu de la maladie, dit Hauser. Par exemple, les nouveaux médicaments qui ont aidé à contrôler les épisodes inflammatoires récidivants chez les patients révèlent plus de similitudes biologiques sous-jacentes entre les formes récidivantes et non récidivantes de la maladie qu'on ne le pensait auparavant. Même en l'absence d'épisodes inflammatoires actifs qui provoquent des rechutes, les cellules immunitaires qui ciblent et détruisent l'isolation neuronale continuent de survivre dans le cerveau, et les neurones continuent de dégénérer et de mourir.



Sur la base de ce qui a été appris jusqu'à présent et encouragé par le succès partiel de l'ocrelizumab dans le traitement de la progression, les collègues du docteur Hauser visent à explorer si des doses encore plus fortes, mais toujours sûres, de médicaments anti-CD20 administrées au moment du diagnostic pourraient arrêter la progression de la sclérose en plaques et la dégénérescence des neurones. En plus des thérapies anti-CD20, une variété d'autres approches sont actuellement explorées pour éliminer encore plus efficacement les cellules B responsables de la maladie.



« L'amélioration du traitement de la sclérose en plaques, en particulier avec des médicaments qui ciblent spécifiquement les cellules B, est l'une des grandes réussites de la médecine. » a déclaré le docteur Hauser.





© Handicap Infos - source : eurekalert

