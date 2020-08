EMPLOI | article publié le, 24/07/20 0 réaction

La nouvelle plateforme « Mon Parcours Handicap »

La mise en ligne d’une nouvelle plateforme intitulée « Mon Parcours Handicap » a été annoncée par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées le 6 mai 2020. Quels sont ses avantages ?

« Mon Parcours Handicap » est une plateforme numérique qui centralise les services, informations et ressources dont une personne en situation de handicap, ou son entourage, peut avoir besoin. En raison de l’épidémie de Covid-19, sa sortie a été anticipée et doit notamment permettre de répondre à toutes les questions en matière d’accès à l’emploi.



Une plateforme adaptée et accessible



Cette nouvelle plateforme conçue pour l’État a été développée par la Caisse des dépôts (CDC) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). La première est un groupe public investissant au service de l’intérêt général, et la seconde participe financièrement à l’autonomisation des personnes âgées et handicapées, tout en garantissant l’égalité de traitement.



Pour une meilleure utilisation de la plateforme, les concepteurs ont eu recours aux expériences de personnes en situation de handicap. Elles permettent de perfectionner et adapter « Mon Parcours Handicap » aux visiteurs. Ces derniers ont même la possibilité de donner leur avis, suggérer des améliorations ou des modifications, en cliquant sur « Votre avis compte ».



La plateforme présente à l’heure actuelle une rubrique « Informations et orientation » composée de 4 catégories. Elles sont les suivantes :



> Droits, aides et démarches ;

> Formation professionnelle ;

> Formation en alternance ;

> Emploi et vie professionnelle.



Elle s’accompagne d’une rubrique « Actualités » compilant toutes les informations récentes qui sont utiles.



L’accessibilité de « Mon Parcours Handicap » est un enjeu important, et il semble au cœur des préoccupations. En effet, plusieurs fonctionnalités sont proposées, comme la navigation par synthèse vocale ou plage braille, et la personnalisation de l’affichage. De plus, les articles peuvent être consultés en FALC (Facile à lire et à comprendre).



L’accent est mis sur l’insertion professionnelle



Les premiers contenus ajoutés sont tournés vers l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi. L’objectif est de permettre au million de travailleurs en situation de handicap d’entrer sur le marché du travail et de mener à bien tous leurs projets professionnels.



À cet effet, l’outil ANDi est déjà intégré à la plateforme. Il comprend un dispositif qualifié de Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), qui facilite l’immersion en entreprise. Il donne accès à une structure de proximité afin de vérifier si le métier correspond aux attentes.



Une promesse d’amélioration et d’enrichissement des contenus



Une promesse est faite : celle de continuer à enrichir la plateforme dans tous les domaines du quotidien jusqu’en 2022. De nouveaux thèmes devraient ainsi voir le jour concernant le logement, le transport, la vie sociale et culturelle, la scolarité, la parentalité, etc. Ils seront assortis, quand c’est nécessaire, des démarches adaptées avec la possibilité de les effectuer en ligne.



Dans un souci d’amélioration des contenus, un système de partenariats est mis en place avec divers organismes. Pour l’emploi, l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées), Pôle emploi, l’Apec (Association pour l'emploi des cadres) et bien d’autres apportent leur expertise.





EN SAVOIR + :

monparcourshandicap.gouv.fr



© Handicap Infos - source : gouvernement

Haut de page