Louvre : réouverture le 6 juillet avec des conditions de visite exceptionnelles

Le Louvre. Un musée ouvert et accessible à tous !

Depuis 1793, le Louvre est fidèle à ses missions de conservation, d’éducation et de transmission du patrimoine aux générations futures. Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous et d’être plus proche et plus accueillant, le musée met en place une offre culturelle variée. Il est également impliqué dans deux missions du ministère de la Culture et de la Communication: la mission Vivre Ensemble, au sein de laquelle, depuis 2004, une trentaine d’établissements coopèrent pour aller à la rencontre des publics peu familiers des institutions culturelles; et la Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA), qui travaille depuis 2003 à améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap.



Le Louvre développe ainsi une approche spécifique en direction des visiteurs les plus fragiles et sensibilise, outille et forme leurs accompagnateurs, qu’ils soient professionnels ou bénévoles.



Après le jardin des Tuileries et le musée national Eugène-Delacroix le 22 juin, c’est au tour du musée du Louvre de vous accueillir ! À partir du 6 juillet, retrouvez 45 000 m² de salles d’exposition. Les salons et galeries du Louvre offrent de larges espaces dans lesquels il sera facile de déambuler. Les conditions de visite respectent la sécurité de tous et permettent une rare proximité avec les œuvres.

Comment venir ?

Comment accéder au musée lorsqu'on est en situation de mobilité réduite ?

Quelles sont les assistances autorisées ?

Me faire aider, c'est possible ?

Quels sont les dispositifs pour les malentendants ?

Que puis-je me faire prêter par le musée ?

Découvrir le musée avec un médiateur, à chaque public son offre adaptée

Quels effectifs pour les groupes de visiteurs en situation de handicap ?

21 24 27 39 48 67 68 69 72 81 85 95Toutes les lignes disposent de bus équipés pour les personnes à mobilité réduite.1 7 Palais-Royal / Musée du Louvre / 14 PyramidesCellule accessibilité de la RATP Tél. : 0 810 64 64 64 - mission.accessibilite@ratp.fr 01 40 20 59 90 (laissez votre message), ou handicap@louvre.fr L’accès au musée est prioritaire et sans attente pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs.un ascenseur conduit aux espaces d’accueil;un ascenseur est à disposition derrière les escalators à l’entrée du n° 99, rue de Rivoli pour accéder aux espaces d’accueil sous la Pyramide. Adressez-vous à un agent pour vous guider vers les ascenseurs.Sont autorisés les chiens guides d’assistance ainsi que le matériel d’aide (de gabarit standard) type: fauteuils roulants, poussettes, porte-bébés, cannes avec embout, aides optiques (en ayant soin de le signaler aux agents d’accueil et de surveillance). Pour le matériel de gabarit particulier ou pour s’assurer de l’accessibilité d’une exposition : info@louvre.fr ou 01 40 20 53 17Les visiteurs aveugles peuvent bénéficier d’un accompagnement, depuis l’espace Assistance jusqu’aux parcours tactiles du musée, au parking du Carrousel ou à la station de taxis ou de métro la plus proche. Sur demande auprès des chargés d’accueil sous la Pyramide. Renseignements et réservation : 01 40 20 53 17 ou handicap@louvre.fr Les comptoirs d’accueil, les caisses et l’auditorium sont équipés de boucles magnétiques à destination des visiteurs malentendants.Gratuitement et sans réservation, en échange d’une pièce d’identité: des fauteuils roulants manuels, des sièges pliants, des poussettes, des cannes avec embout et des porte-bébés, à l’espace Assistance. Pour les groupes, il est nécessaire de réserver les fauteuils roulants (maximum 8 fauteuils par groupe).Des visites en langue des signes française ou en lecture labiale conduites par des intervenants sont proposées aux visiteurs sourds et malentendants. Les visiteurs malentendants ont aussi la possibilité de suivre des visites-conférences avec boucles magnétiques.Des ateliers et des visites-conférences descriptives et tactiles sont organisés pour découvrir peintures et sculptures.Des ateliers et des discours adaptés permettent aux visiteurs déficients mentaux ou en situation de soutien psychologique d’aborder les collections du musée.Il existe des parcours de visite particulièrement recommandés aux visiteurs à mobilité réduite, avec des bonnes conditions de confort et d’accès aux œuvres.Les groupes de visiteurs peu familiers des musées peuvent être accueillis par des intervenants sensibilisés et formés à leur accueil. Des visites adaptées existent également pour les personnes en apprentissage de la langue française.Pour une meilleure qualité de visite, les effectifs réduits sont privilégiés : 15 personnes maximum pour les visites-conférences, 8 personnes pour les ateliers. Le nombre de visiteurs en fauteuil roulant est limité à 8 personnes par groupe (hors accompagnateurs).

