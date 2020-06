SOLIDARITÉ | article publié le, 28/05/20 0 réaction

Journée Mondiale de la sclérose en plaques 2020

Une journée dédiée à la solidarité mondiale et à l’espoir en l’avenir.

Le 30 mai est la date officielle consacrée à la SEP dans le monde. Elle rassemble la communauté mondiale de la SEP pour partager des histoires, sensibiliser et faire campagne aux côtés de toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP). Les activités de la Journée mondiale de la SEP ont lieu tout au long du mois de mai et au début du mois de juin. La campagne offre aux individus et aux organisations la flexibilité nécessaire pour atteindre divers objectifs.



La campagne « Connexions SEP »



Les « connexions » sont le thème de la Journée mondiale de la SEP 2020-2022. La campagne « Connexions SEP » consiste à établir une connexion communautaire, une connexion avec soi-même et une connexion à des soins de qualité. Le slogan de la campagne est « Je me connecte, nous nous connectons » et le hashtag de la campagne est #ConnexionsSEP.



Les angles de la campagne



« Connexions SEP » est un thème flexible et vaste. Que vous soyez un particulier ou une organisation, vous pouvez choisir de vous concentrer sur un certain nombre d’angles lors de la célébration de la Journée mondiale de la SEP, et notamment :



Vous attaquer aux barrières sociales et à la stigmatisation qui font que les personnes atteintes de SEP se sentent seules et isolées



Bâtir des communautés qui soutiennent et veillent sur les personnes atteintes de SEP



Promouvoir les soins auto-administrés et un mode de vie sain avec la SEP



Faire pression sur les décideurs pour de meilleurs services et un traitement efficace pour les personnes atteintes de SEP



Établir des liens entre les personnes atteintes de SEP et la recherche en matière de SEP.







