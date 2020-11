EMPLOI & FORMATION | article publié le, 29/10/20 0 réaction

Hanvol : 10 ans d'accompagnement des personnes handicapées et des entreprises aéronautiques

Depuis l’origine, la volonté du Gifas et des entreprises de l’aéronautique et du spatial est de permettre aux personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi d’accéder aux métiers de leur secteur : non pas un métier dédié, ciblé, réservé mais tous les métiers correspondant aux aspirations et compétences de chacun.

En 2010, le GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales et 6 entreprises créent Hanvol avec le soutien de l’AGEFIPH, rejoints par la FNAM, Fédération Nationale de l’Aviation Marchande en 2018.



En 2020, 16 entreprises sont membres : AAA, AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC, AIRBUS, ARIANEGROUP, COLLINS AEROSPACE, DASSAULT AVIATION, EMITECH GROUPE, EXPLEO, LIEBHERR AEROSPACE, LISI AEROSPACE, MBDA, SAFRAN, SYNERGIE, THALES, TRIUMPH CONTROLS France, UMLAUT.



En 10 ans, Hanvol a répondu à son objectif d’insertion :



► 290 personnes ont été accompagnées dans l’élaboration de leurs projets professionnels et

► 225 personnes ont signé un contrat en alternance, un CDD ou un CDI avec les entreprises.

► 75 % des personnes accompagnées ont trouvé un emploi.



Hanvol a développé un dispositif en 5 grandes étapes qui fait sa force :



❶ Identifier les besoins en compétences des entreprises aéronautiques partenaires;

❷ Présélectionner, avec l’aide du cabinet de recrutement Génie RH, des personnes motivées capables de réussir une formation par alternance et une insertion professionnelle ;

❸ Orienter le candidat lors d’une préformation de 10 semaines lui permettant de construire un projet professionnel grâce à des visites d’entreprises et de centres de formation, à un bilan de compétences, et à des remises à niveau dans certaines matières.

❹ Préparer et présenter les candidats aux entreprises pour des entretiens de recrutement destinés à signer un contrat en alternance, en lien avec un centre de formation.

❺ Accompagner l’apprenant jusqu’à l’insertion professionnelle.



Steve, 34 ans et Romain, 22 ans témoignent

« Mécanicien aéronautique à l’ALAT de Pau, l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, j’ai subi un incident en opération extérieure.



Pris en charge par le CABAT, Cellule d’accompagnement des blessés de l’Armée de terre, j’ai connu Hanvol par la Cellule de reconversion de l’Armée, car je souhaitais poursuivre ma carrière dans le civil et dans l’aéronautique.



J’ai donc contacté Hanvol car j’étais un peu perdu, je ne savais pas comment entamer cette reconversion. Habitant à Tarbes, marié avec des enfants, je souhaitais rester dans la région avec l’objectif de travailler chez Safran à Bordes qui est situé à 40 km de chez moi.



J’ai assisté à plusieurs réunions organisées par Hanvol à Toulouse pour prendre connaissance du dispositif Hanvol, des métiers et des formations proposés par l’apprentissage et mon choix s’est arrêté sur le métier de chaudronnier aéronautique.



L’accompagnement d’Hanvol m’a été d’un très grand soutien pour valider ce projet professionnel et surtout m’ouvrir les portes de Safran. J’ai été très préparé à l’entretien avec le Responsable des Ressources Humaines. Venant de l’armée, j’avais besoin de refaire mon CV et surtout de connaître les codes du monde civil. L’entretien s’est très bien passé.



J’ai préparé le Bac TCI, Technicien chaudronnier industriel en 2 ans au Pôle Formation Adour à Tarbes. A l’issue de mes 2 ans d’apprentissage, j’ai été embauché en 2018 chez Safran Helicopter Engines. Le métier de chaudronnier industriel consiste à mettre en forme des feuilles de métal pour obtenir des pièces conformes au plan. Ici chez Safran Helicopter Engines, je fabrique des pièces prototypes pour les nouveaux moteurs, ainsi que pour la réalisation d’outillage. En arrivant, j’ai préparé une licence de soudure aéronautique, j’ai suivi une formation d’opérateur sur machine à commande numérique... on continue à se former au sein de l’entreprise.



Ma reconversion n’a pas été chose facile, car c’est une prise de risque et il faut retourner à l’école. Mais quand on est adulte, on sait ce que l’on veut, on y arrive en travaillant et c’est une belle victoire ! Lancez-vous avec Hanvol : vous serez accompagné(e), conseillé(e), aiguillé(e) pour pouvoir mener votre projet à terme ! N’hésitez-pas et foncez ! »





