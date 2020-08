EMPLOI & HANDICAP | article publié le, 14/08/20 0 réaction

Handicap : participez à la consultation #activateurdegalite

Ensemble tirons les enseignements de la crise et accélérons l’inclusion dans l’emploi des personnes handicapées.

La crise sanitaire, économique et sociale provoquée par la Covid 19 a révélé les faiblesses et les forces de notre société pour inclure les personnes en situation de handicap dans l’emploi. Ensemble tirons les enseignements de la crise et accélérons l’inclusion dans l’emploi des personnes handicapées.



La consultation #activateurdégalité, un espace d’expression



La consultation #activateurdégalité démarrera officiellement le 03 septembre 2020.Elle sera ouvert à tous pour recueillir des propositions et être un espace débats aux personnes en situation de handicap, aux employeurs, aux acteurs de l’emploi et de la formation pour :



> Identifier et partager les préoccupations, les enjeux clés, les besoins

> Recueillir et débattre autour d’un maximum d’idées et de propositions

> Co-construire des pistes de réponses et de solutions avec les acteurs publics et les professionnels de terrain aux niveaux national et territorial

> Permettre aux acteurs de l’emploi, de la formation et du handicap d’articuler leurs interventions et de simplifier le service apporté aux personnes en situations de handicap et aux entreprises.



Cette consultation est portée par plusieurs acteurs de l'emploi et du handicap : Pôle emploi, le FIPHFP, Cap emploi, Cheops, le CNCPH, l'UNEA, l'OETH et le ministère du travail.





© Handicap Infos - source : agefiph

