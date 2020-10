SOLIDARITÉ | article publié le, 22/10/20 0 réaction

Handicap : ouverture du salon en ligne HandiHA le 1er décembre 2020 !

Avec HandiHA, développons les achats solidaires pour contribuer à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Co-organisé par HANDECO et Groupe TalentsHandicap, en partenariat avec l'association Pas@Pas, la 2ème édition de HandiHA ouvrira dans moins de deux mois et sera sans aucun doute le grand et seul rendez-vous 2020 des achats solidaires.



Toujours 100% en ligne, HandiHA fournira une opportunité unique de rencontres et d'échanges entre entreprises et fournisseurs EA-ESAT et TIH, autour d'une programmation riche et variée qui répondra aux attentes d'un vaste public concerné par les achats solidaires.



Un nouveau site à l'ergonomie plus intuitive



Le salon se déroulant 100% en ligne, il est essentiel que l'expérience offerte aux exposants et à l'ensemble des participants soit agréable, ergonomique et efficace.



La nouvelle version du site assurera à tous une navigation facilitée, une information plus fluide et dynamique sur la programmation quotidienne et un accès simplifié aux conférences, ateliers, tables-rondes, etc...



Pour les bénéficiaires des Parcours Personnalisés il permettra également un suivi efficace de leur visite.



Des parcours personnalisés pour des visites ciblées et efficaces



Conçus pour rendre l'expérience du salon encore plus efficace et utile, les parcours personnalisés sont une innovation importante de l'édition 2020.



7 parcours métiers et 1 parcours "découverte-sensibilisation" permettront de répondre aux attentes du public, expert ou plus novice.



Chaque parcours est élaboré autour de visites de stands, de conférences, de tables- rondes, d'ateliers et de formation, soigneusement sélectionnés par l'équipe de HandiHA.





www.handiha.com



