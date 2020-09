SCOLARITÉ | article publié le, 07/09/20 0 réaction

Handi’Mallette© : une action pédagogique en faveur de l’école inclusive

La Handi’Mallette est une action pédagogique avec pour objectif d’enrichir les connaissances sur les différents handicaps (moteur, surdité, cécité, mental, cognitif, psychique, cérébro-lésés ou traumatisé crânien, etc…)

En cette rentrée de septembre, LADAPT et les bénévoles du Réseau des Réussites reprennent leurs actions de sensibilisation au handicap auprès des écoles avec Handi’Mallette©, une initiative pédagogique basée sur le jeu, la découverte et l’entraide pour renforcer les fondations d’une école inclusive.



Avec plus de 341.500 élèves en situation de handicap dont à minima 185.500 au 1er degré et 152.200 au 2ème degré, les enjeux de sensibilisation sont d’autant plus important et plus encore auprès des personnels de l’Education Nationale et de l’accompagnement.



> Les supports - La Handi’Mallette regroupe un ensemble de matériel ludo-éducatif (jeux, livres, DVD). Cette boîte à outils ludique s’appuie sur les cinq sens pour permettre aux plus jeunes d’expérimenter le monde qui les entoure sous de nouvelles approches.



> Le déroulé de l’action - Au travers d’ateliers, les enfants se retrouvent en situation de handicap : ils se déplacent avec des lunettes et une canne blanche, des bouchons d’oreilles, découvrent l’écriture braille, la langue des signes. Il s’agit de montrer que l’on peut être différent et que cette différence favorise le développement des autres sens.



> L’accompagnement - Le plus de LADAPT réside dans l’accompagnement autour de la mallette: une aide au choix des éléments en fonction de l’âge des enfants, de la maternelle au lycée, du projet de l’école, des interventions pour parler du handicap, de l’organisation de rencontre avec des personnes en situation de handicap.



La Handi’Mallette est un dispositif au service de l’école inclusive, dont le but est de faciliter l’accueil des jeunes en situation de handicap et préparer les enfants, tels qu’ils soient, dès leur toute première scolarisation, à devenir acteurs d’un changement de regard et de posture vis-à-vis du handicap.



Depuis sa création en 2013, plus de 15 000 enfants ont été sensibilisés en école, plus de 200 enseignants et animateurs ont été formés grâce à la mobilisation des intervenants professionnels de nos établissements et des bénévoles engagés sur le projet.



« Je trouve qu’il est essentiel d’éduquer et de montrer aux enfants que la différence est une richesse. Plus on explique et expérimente tôt, plus il est facile pour les enfants de se mélanger et de comprendre… Ce qui leur permettra une fois adulte de porter un autre regard, différent de celui des adultes d’aujourd’hui qui sont effrayés par le handicap. » Anne-Laure, Bénévole au Comité des Réussites de Toulouse (31) - Handi’Mallette©





