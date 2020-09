ÉCOLE | article publié le, 11/09/20 0 réaction

Guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap

Scolariser dans de bonnes conditions les élèves en situation de handicap est une des grandes causes du quinquennat.

Un nouveau guide des ressources humaines précise le cadre et les conditions d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Des AESH référents sont désignés dans chaque département dès la rentrée scolaire 2020.



L'École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité, pour tous les élèves de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.



L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité, pour tous les élèves de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.



En tant qu’AESH, vous êtes un acteur essentiel de la pleine réussite de l’École inclusive. Votre engagement au coeur de la communauté éducative et au service des élèves est décisif pour répondre durablement à la scolarisation, dans de bonnes conditions, des élèves en situation de handicap.



Vincent Soetemont

Directeur général des ressources humaines







Télécharger le guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap



© Handicap Infos - source : ministère de l'éducation nationale

