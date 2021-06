EMPLOI | article publié le, 04/06/21 0 réaction

La Grande Consultation du Secteur du Handicap

Appel à la mobilisation ! Donnez votre avis sur handiHA.com.

Dans le cadre de la 3ème édition du salon en ligne des achats solidaires et inclusifs qui aura lieu du 3 au 10 décembre 2021, organisé par Handeco et le Groupe Talents Handicap, la team HandiHA, accompagnée par un comité d'experts rassemblant des représentants de toutes les parties prenantes, créée une plateforme de consultation dédiée au Secteur du handicap (EA/ESAT/TIH) et aux entreprises. Cette plateforme a pour objectif d'être le reflet fidèle des enjeux de la profession, où idées, projets et actions se mettent en place concrètement.



Voici les 3 premiers enjeux



I - Comment faire des commandes de l'État un levier pour développer les achats auprès du secteur du handicap (EA/ESAT/TIH), et contribuer à augmenter l'emploi des travailleurs handicapés ?



II - Comment faire des structures du handicap des acteurs à part entière de la relocalisation en France de certaines activités et favoriser le développement d’emplois dans les territoires ?



III - Comment valoriser l’image du Secteur du handicap et sa capacité à se réinventer et à innover pour favoriser son développement et son attractivité ?





EN SAVOIR + :

Découvrez l'ensemble des enjeux



