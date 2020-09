ACCESSIBILITÉ | article publié le, 25/09/20 0 réaction

Good Design Playbook : concevoir des objets et des services accessibles à tous

Du contenu augmenté est disponible tout au long de votre lecture : audio, vidéo, outils à utiliser, fiches pratiques.

Le Good Design Playbook est un guide de bonnes pratiques de conception pour des produits et des services accessibles à toutes et à tous. Son enjeu est d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ou en situation de perte d’autonomie dans les usages de la vie courante. Ce guide a été élaboré et expérimenté à partir d’une étude de cas et d’une pratique essentielle à tous : cuisiner.



La réalisation du Good Design Playbook a été menée selon une démarche inclusive, en s’appuyant sur le savoir et l’expérience de personnes en situation de handicap intégrées à chaque phase du projet. Cette démarche peut être déclinée, adaptée et testée au-delà sur d’autres secteurs : la conception de produits, de services, d’espaces, d’interfaces numériques…



L’objectif du Good Design Playbook est de présenter des analyses, des recommandations et des méthodes de conception qui pourront être enrichies et alimentées par d’autres. La conception du Good Design Playbook a été menée conjointement par APF France Handicap et le Groupe SEB, avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Elle s’est déroulée sur une période de 12 mois entre 2019 et 2020.



Qu’il est agréable d’être écouté et de pouvoir enfin ne pas se sentir quantité négligeable !



C’est ce qu’ont dû se dire tous les participants aux nombreux ateliers organisés dans le cadre de ce projet.



Ah oui, précisons que ceux-ci sont handicapés. Voilà pourquoi, main dans la main avec des designers, ils ont pensé les ustensiles du futur. L’intérêt ? Pour eux, pour nous, un gain d’autonomie. Cuisiner seul ou recevoir sans devoir solliciter ses convives permet d’acquérir une véritable dignité. Et puis, ce qui est valable pour moi, est valable pour toi. Ainsi des objets plus pratiques pour les personnes en situation de handicap le sont tout autant pour les personnes valides.



Combien de fois ai-je éprouvé des difficultés à transporter des casseroles lourdes ou bien à en transvaser le contenu dans d’autres récipients, ou alors à maintenir des légumes pour les découper correctement ? Alors, avec l’expérience, j’ai réussi à me débrouiller, mais il eut été plus aisé pour moi de bénéficier du travail en amont de ces groupes de réflexion, facilitateurs du quotidien.



Vous trouverez dans cet ouvrage le fruit de ces échanges, dans la bonne humeur et la recherche constante d’innovations susceptibles d’améliorer le quotidien et donc la qualité de vie de tout un chacun. Souhaitons que celui-ci en appellera beaucoup d’autres et qu’il sera l’étincelle d’échanges et de travaux toujours plus collaboratifs.

GRÉGORY CUILLERON, CUISINIER









EN SAVOIR + :

Télécharger le guide



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page