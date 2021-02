EMPLOI & HANDICAP | article publié le, 09/02/21 0 réaction

La gestion de carrière des personnes en situation de handicap

Le Club Handicap & Compétences ajoute un nouveau guide à sa collection de publications destinées à éclairer les enjeux des politiques d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.

Alors que 75% des personnes en situation de handicap estiment ne pas être / avoir été accompagnées dans leur carrière, ce nouvel opus consacré à la gestion de carrière des collaborateurs en situation de handicap, apporte un éclairage à un processus souvent ignoré.



La promotion des salariés en situation de handicap



La parole des personnes en situation en situation de handicap figure au cœur de cette nouvelle publication dont la lecture invite à lever le voile pudique jeté sur des trajectoires professionnelles souvent méconnues et à nous questionner sur l’égalité des chances dans l’emploi.



Des témoignages aux préconisations



A partir des témoignages recueillis auprès de collaborateurs et des pratiques recensées en entreprise, ce guide formule 7 préconisations pour une meilleure gestion de la carrière des personnes en situation de handicap :



- L’adaptation du process mis en place pour l’intégration d’un nouveau collaborateur en situation de handicap aux situations de changement de poste ;

- L’égal accès à la formation des collaborateurs en situation de handicap en faisant des éléments de mesure de la progression de carrière un enjeu de dialogue social ;

- L’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap, de la demande de reconnaissance à la possibilité de coaching individuel ;

- L’accompagnement des managers, de l’intégration à la reprise, de l’aménagement à la reconversion ;

- Le développement de la participation des collaborateurs en situation de handicap et les « roles models » ;

- La sensibilisation des acteurs (RH, médecine du travail, assistance sociale) aux enjeux du handicap, au-delà du recrutement ;

- L’accompagnement des reconversions professionnelles, même en externe.



Un guide disponible pour tous



Mêlant portraits et conseils pratiques, ce guide est destiné aux managers et responsables ressources humaines ainsi qu’à tout professionnel désireux d’agir pour une meilleure prise en compte des singularités au travail et de contribuer à une société plus inclusive.



« Non, carrière et handicap ne sont pas incompatibles. Ce guide, fondé sur les témoignages inédits d'actifs et d'étudiants en situation de handicap, invite à porter un nouveau regard sur les politiques d'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap et formule 7 préconisations pour une meilleure gestion de la carrière des personnes en situation de handicap ».

Les membres du Club Handicap & Compétences





Nouveau guide



source : communiqué de presse

