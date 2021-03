EMPLOI | article publié le, 02/03/21 0 réaction

Forum en ligne national pour l’emploi de candidats en situation de handicap du 12 mars au 1er avril 2021

Talents Handicap va proposer cette année 6 forums emploi 100% en ligne qui sont autant d’opportunités pour les candidats en situation de handicap et les entreprises de se rencontrer.

En 2021, dans un contexte dont tout le monde mesure la difficulté, l’équipe de Forum en ligne Talents Handicap met à nouveau toute son énergie et son savoir-faire pour accompagner les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi et les entreprises engagées dans une politique inclusive.



Talents Handicap va proposer cette année 6 forums emploi 100% en ligne qui sont autant d’opportunités pour les candidats en situation de handicap et les entreprises de se rencontrer.



Un fonctionnement toujours 100% en ligne pour des contacts faciles et sans se déplacer entre employeurs et candidats



Grâce à son format digital, simplement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, le forum Talents Handicap permet aux candidats de postuler aux offres qui les intéressent partout en France, sans se déplacer.



En cas d’intérêt mutuel, la mise en relation des candidats avec les recruteurs est également facilitée grâce à un premier contact ciblé par téléphone ou tchat.



21ème édition nationale du 12 mars au 1er avril, avec focus sur l’alternance



De nombreuses entreprises, issues de secteurs d’activités très divers, participeront à la 21ème édition nationale du forum Talents Handicap et proposeront de nombreuses offres d’emploi (CDI, CDD) avec un focus particulier sur l’alternance.





EN SAVOIR + :

Inscription



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page