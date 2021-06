HANDICAP | article publié le, 09/06/21 0 réaction

Football : un Euro plus inclusif

L'objectif : tout savoir sur la compétition.

A la demande du public aveugle et malvoyant, HandiCaPZéro se mobilise à produire une information accessible durant les grands événements sportifs. Impossible, cette année, de manquer le rendez-vous tant attendu du football européen ! L'association, soutenue par Samsung, a donc imaginé un guide Euro 2020 100 % accessible aux supporters aveugles et malvoyants.



Et pour satisfaire tous les supporters, chacun son format ! Le guide est proposé gratuitement en braille, audio (CD et téléchargement) et caractères agrandis.



En pratique



• commander (ou consulter en ligne) le guide Euro 2020 (braille, audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (rubrique sport/Euro/guideEuro) ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).



• quel que soit son format, le guide Euro est gratuit (son expédition aussi).





