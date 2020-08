HALLOWEEN | article publié le, 13/08/20 0 réaction

Disney prépare des déguisements pour les enfants en situation de handicap

Halloween arrive... Quels que soient les sorts que vous recherchez, il y'a tout ce qu'il vous faut sur shopDisney. Explorez la collection de déguisements et accessoires effroyablement magiques pour vibrer du frisson parfait.

Disney prépare déjà cette saison propice au déguisement. La société va vendre des ornements pour fauteuils roulants et des costumes pour les enfants à mobilité réduite. Ils pourront rouler dans la voiture des Indestructibles ou dans le carrosse de Cendrillon.



Déguisements pour les graines de démons



Le premier Halloween de votre bébé restera gravé dans les mémoires grâce à la collection démente de déguisements d'Halloween pour bébé. Effrayants ou adorables, les costumes hauts en couleur de cette sélection iront parfaitement à votre bout de chou.



Optez pour un classique terrifiant d'Halloween ou pour un costume Disney inspiré de vos personnages préférés dans lequel votre bébé charmera tout le monde. Tous les costumes sont de haute qualité, mais nous sommes particulièrement fans du déguisement Jack Skellington effroyablement mignon. Et avec le body « My First Halloween », vous garderez un souvenir du premier Halloween de votre petite citrouille.



Déguisements fun et terrifiants pour enfant



La journée de l'effroi est bientôt là, alors préparez votre enfant à faire forte impression dans un de nos déguisements pétrifiants. Sont proposés des classiques d'Halloween, tels que la robe de sorcière magique de Minnie, subtilement ornée d'étoiles pailletées, d'organza, de nœuds en satin et de détails métalliques, parfaite pour être la reine d'Halloween.



Pourquoi pas un petit séjour en Transylvanie ou sur l'Île de l'Oubli ? Maléfique, Vampirina et les autres enfants de Méchant vous garantissent une transformation avec ces déguisements diaboliques.



Si vous n'êtes pas un amateur de méchants, enfilez l'un des déguisements de super-héros plus vrais que nature, ou faites-vous remarquer dans des robes de princesse Disney. Après tout, qui a dit qu'Halloween devait faire peur ? Chaque déguisement présente des finitions de qualité, dont des détails et des accessoires uniques.



Accessoires d'Halloween ensorcelés



Si vous ne voulez pas vous déguiser de la tête aux pieds, ou si vous souhaitez ajouter une touche d'angoisse à votre garde-robe tout au long de l'année, découvrez les accessoires spectaculairement effroyables sur shopDisney. Emportez discrètement l'esprit d'Halloween avec vous grâce à la collection de pin's tirés d'Hocus Pocus : Les trois sorcières, L'Étrange Noël de monsieur Jack, La Maison Hantée et bien plus encore.



Si pour vous l'accessoire ultime pour Halloween doit se porter sur la tête, jetez un œil aux oreilles, chapeaux et cornes, qui n'attendent que de vous accompagner lors de votre soirée endiablée. Et n'oubliez pas de vous munir d'un des sacs à sortilèges avec des broderies finement ouvragées, des détails en relief et de nombreuses poches, parfaits pour transporter tous vos bonbons. Que vous fêtiez Halloween depuis toujours ou pour la première fois, vous trouverez forcément votre bonheur...



NB : Pour l’instant, rien n’indique que ces costumes seront commercialisés en France. On attend donc de voir s’ils arriveront... Disney n’est cependant pas la première marque à lancer ce genre de produits : en 2019, Kiabi avait proposé une gamme de vêtements faciles à enfiler pour les enfants en situation en handicap.





© Handicap Infos - source : disney

