Coronavirus : le premier vaccin testé aux USA

Ce n’est pas le seul vaccin potentiel en cours de développement. Des dizaines de groupes de recherche dans le monde entier font la course pour créer un vaccin contre COVID-19.

Des chercheurs américains ont donné la première injection d’un vaccin expérimental, au tout premier volontaire, lors d’un test contre le coronavirus lundi 23 Mars, ouvrant ainsi la voie à une chasse mondiale à la protection, même si la pandémie s’intensifie.



En piquant dans le bras d’un volontaire en bonne santé, les scientifiques du Kaiser Permanente Washington Research Institute de Seattle entament la première phase d’une étude attendue avec impatience sur un éventuel vaccin COVID-19 développé en un temps record après l’explosion du nouveau virus en provenance de Chine et qui s’est répandu dans le monde entier.



12 à 18 mois avant qu’un vaccin soit disponible :



L’Associated Press a observé que le premier participant à l’étude, un responsable des opérations d’une petite entreprise technologique, a reçu l’injection dans une salle d’examen. Trois autres personnes étaient les suivantes pour un test constitué deux doses à 45 volontaires, à un mois d’intervalle.



Même si la recherche se déroule bien, un vaccin ne serait pas disponible pour une utilisation généralisée avant 12 à 18 mois, a déclaré le Dr Anthony Fauci des Instituts nationaux de la santé des États-Unis. Néanmoins, trouver un vaccin « est une priorité urgente de santé publique », a déclaré le Dr Fauci dans un communiqué de presse. La nouvelle étude, « lancée en un temps record, est un premier pas important vers la réalisation de cet objectif ».



Empêcher le coronavirus de pénétrer dans les cellules :



La plupart des recherches sur les vaccins en cours dans le monde ciblent une protéine nommée « spike » qui colle à la surface du coronavirus et le laisse envahir les cellules humaines. En bloquant cette protéine, les individus ne seront plus infectés. Le corps deviendra une mini-usine, produisant une protéine bloquant la possibilité de pénétration du virus dans les cellules. Comme pour tout vaccin, lorsque le système immunitaire repère la protéine étrangère, il fabrique alors des anticorps pour l’attaquer et est prêt à réagir rapidement si la personne rencontre plus tard le vrai virus.



