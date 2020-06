ÉTUDE | article publié le, 14/05/20 0 réaction

Des cellules cutanées reprogrammées insérées dans le cerveau aident les patients parkinsoniens à retrouver leur fonction

Des cellules de la peau reprogrammées pour produire le neurotransmetteur dopamine et insérées profondément dans le cerveau d'un homme de 69 ans atteint de la maladie de Parkinson lui ont permis d'attacher à nouveau ses chaussures et de reprendre la natation et le vélo, ont rapporté des chercheurs dans le New England Journal. de médecine mercredi.



Le traitement expérimental, lancé il y a deux ans et financé en partie par le patient, a utilisé les propres cellules cutanées de l'homme pour créer des cellules nerveuses libérant de la dopamine. L'utilisation de ses propres cellules réduit considérablement le risque de rejet par le système immunitaire.



La maladie de Parkinson, une maladie évolutive qui affecte des millions de personnes dans le monde, produit des tremblements, de la raideur et des problèmes de marche et de parole alors que les cellules productrices de dopamine dans le cerveau dégénèrent.



Les chercheurs disent que les cellules transformées de la peau, transplantées dans les deux hémisphères du cerveau lors d'interventions chirurgicales à six mois d'intervalle, ont continué de produire la dopamine nécessaire pour soulager les symptômes de Parkinson.



Il n'y a eu aucun effet secondaire du traitement, et en recyclant les propres cellules du patient, « nous avons résolu le problème de rejet », chercheur principal, le Dr Kwang-Soo Kim, qui dirige le laboratoire de neurobiologie moléculaire de l'hôpital McLean à Belmont, Mass., a déclaré à Reuters.



Le traitement a réduit le temps que les médicaments du patient ne contrôlaient pas ses symptômes à moins d’une heure par jour, contre une moyenne de trois heures avant la greffe. Il a également permis une légère réduction de la dose de médicament qu'il prend.



"Les neurones survivent et ils fonctionnent toujours", a déclaré Kim.



« Il s'agit du premier patient atteint de Parkinson à recevoir sa propre thérapie cellulaire personnalisée. L'amélioration a été modeste mais il reste encore beaucoup d'études à faire », a déclaré Kim.



Le patient, identifié par statnews.com comme George «Doc» Lopez, un médecin, homme d'affaires et inventeur, a fourni 2 millions de dollars pour accélérer les premières recherches. Des fonds supplémentaires sont venus des National Institutes of Health des États-Unis.



Sur une échelle de 157 points de qualité de vie, où des nombres plus faibles indiquent moins de problèmes de Parkinson, le patient est passé d'un score de départ de 62 à 2 après 24 mois.



L'équipe de recherche a souligné que ces résultats proviennent d'un seul patient. Mais le co-auteur, le Dr Jeffrey Schweitzer du Massachusetts General Hospital de Boston, les a caractérisés comme « extrêmement encourageants » dans un communiqué de presse.



Au total, environ 4 millions de cellules ont été placées à trois endroits du cerveau impliqués dans le mouvement.



Que l'implantation de cellules supplémentaires permettrait au patient d'obtenir suffisamment de dopamine, "c'est la question à un million de dollars", a déclaré Kim. « J'espère qu'il continue de s'améliorer et que nous pouvons réduire davantage ses médicaments. »





