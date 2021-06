LOISIRS | article publié le, 07/06/21 0 réaction

La Caf vous aide à partir en vacances cet été !

Si vous remplissez les conditions, vous avez dû recevoir une notification de votre Caf précisant le montant ou le pourcentage de l’aide aux vacances.

Une colo pour les enfants, un grand bol d’air à la montagne ou à la mer en famille ? Selon vos ressources, la caisse d’Allocations familiales peut vous donner un coup de pouce pour financer des vacances à vos enfants ou favoriser un départ en famille.



Après ces longs mois de crise sanitaire, les vacances d’été semblent plus que jamais nécessaires pour souffler et s’évader. Tous les ans, les Caf se mobilisent pour rendre les vacances accessibles à ceux qui partent peu, pour des raisons financières. Chaque année, près de 450 000 personnes bénéficient de ces aides. Les explications de Lucie Hourcade et Alessandra Soleilhac, conseillères en politiques familiales et sociales à la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf).



« Les conditions et le montant de ce soutien financier sont fixés par chaque Caf, notamment en fonction du quotient familial, de l’âge des enfants et du type de séjour. Chacune définit ses propres critères pour tenir compte des besoins de ses allocataires et des spécificités territoriales », expliquent les deux expertes.



Si vous remplissez les conditions, vous avez dû recevoir une notification de votre Caf précisant le montant ou le pourcentage de l’aide aux vacances. A la réouverture des structures d’accueil – dans le respect des mesures sanitaires –, ne tardez pas à chercher votre séjour.



En colonie ou en mini-camp



Vos enfants de 3 à 17 ans apprendront peut-être à gagner en autonomie et à vivre en collectivité grâce à une première expérience en colonie ou en mini-camp, même près de chez vous. C’est aussi pourquoi votre Caf peut vous aider à financer leur séjour, dans une colo labellisée « Vacaf » ou un accueil de loisirs à proximité, réglementés et contrôlés par l’Etat.



L’an passé, l’aide de Vacaf pour les vacances des enfants représentait en moyenne 40 % du coût d’un séjour. Pour trouver plus d’idées de séjours, vous pouvez également consulter votre comité d’entreprise, votre mairie, et le site monenfant.fr.







Partir en famille



Parce que les vacances permettent aussi de se retrouver et d’ouvrir de nouveaux horizons, votre Caf propose aussi des aides aux vacances en famille, en camping ou en villages vacances. Là encore, un courrier de votre Caf vous oriente vers une structure labellisée Vacaf (3 600 destinations) ou une aide directe, dont les conditions sont fixées localement.



La structure partenaire de Vacaf retenue calcule votre réduction sur le prix de vos vacances en famille et la déduit de votre facture. Grâce à ce système de tiers-payant, il ne vous reste plus qu’à payer le solde, un mois avant votre venue.



>> Pour les enfants et jeunes en situation de handicap, les villages VVF proposent aussi 20 séjours de répit en famille, avec bien souvent une aide majorée. C’est si bon de se redonner des perspectives !





