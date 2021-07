SPECTACLES | article publié le, 23/07/21 0 réaction

La brochure des spectacles en audiodescription pour la saison 2021-2022 !

L’audiodescription est un procédé technique qui permet de rendre les spectacles accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes grâce à un texte en voix-off qui décrit les éléments visuels de l’œuvre : mise en scène, décors, costumes, attitudes et déplacements des comédiens, des danseurs ou des chanteurs à l’opéra.

L’année passée, Accès Culture fêtait ses 30 ans. 30 ans de création, de partage, de rencontres et d’engagement que avons dû célébrer loin de vous, des théâtres et des opéras. Une période éprouvante qui a poussé les acteurs de la culture à se réinventer pour maintenir le lien si précieux qui nous unit; à se projeter dans l’avenir pour vous offrir des découvertes artistiques d’exception !



Ce jour est arrivé, aujourd’hui, chères spectatrices et chers spectateurs, voici la présentation de tous les projets imaginés et conçus spécialement pour cette nouvelle saison.



Entre opéras, pièces de théâtre, cirque, danse... Mais aussi visites, ateliers... Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour apprécier les spectacles accessibles de la saison 2021-2022.





