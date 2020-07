SCOLARITÉ | article publié le, 15/07/20 0 réaction

Bien démarrer l’année scolaire grâce à l’Ars

Cette aide est allouée aux foyers qui ont à charge au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans, et est versée sous conditions de ressources.

Chaque année, 5 millions d’enfants bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire (Ars). Versée en août par les Caf, cette aide permet d’assumer certaines dépenses liées à la rentrée des classes. Son montant varie selon le nombre d’enfants et leur âge.



Versée chaque année au mois d’août, l’allocation de rentrée scolaire (Ars) permet pour certaines familles d’alléger les frais de l’année scolaire : achat de fournitures, de vêtements, inscription à des activités extrascolaires…



Qui peut en bénéficier ?



« Cette aide est allouée aux foyers qui ont à charge au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans, et est versée sous conditions de ressources, c’est-à-dire que les revenus du foyer ne doivent pas dépasser certains plafonds », explique Lucie Hourcade, conseillère en politiques familiales et sociales à la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf).



Quels montants ?



Le montant de l'Ars dépend de l'âge de votre enfant. Ainsi, en 2020, l’Ars s’élève à 369,95 euros pour chaque enfant de 6 à 10 ans, 390,35 euros pour les 11-14 ans, et 403,88 euros pour les jeunes de 15 à 18 ans (hors Mayotte).



Comment en bénéficier ?



> Cette aide est versée automatiquement si vos enfants ont entre 6 et 15 ans.

> Si vous avez des enfants âgés de 16 à 18 ans, vous n’avez pas besoin d’envoyer de certificat de scolarité : la déclaration de scolarité ou d’apprentissage de vos enfants s’effectue directement en ligne, depuis l’espace « Mon Compte » sur le site caf.fr ou l’application mobile « Caf – Mon Compte ». Cette démarche simple et rapide s’effectue dès le mois de juillet !

> Dans le cas où votre enfant a moins de 6 ans mais entre déjà en CP, vous devez transmettre à la Caf un certificat de scolarité, à récupérer auprès de l’établissement de votre enfant.



Pour bénéficier de l’Ars, il est nécessaire que votre dossier soit à jour. Ainsi, n’oubliez pas de renseigner toutes les informations dans votre espace « Mon Compte » ou sur l’appli « Caf – Mon Compte ».



Si vous n’êtes pas allocataire et que vous pensez pouvoir bénéficier de l’Ars, rendez-vous sur le formulaire de demande sur le site caf.fr. Ensuite, vous n’avez plus qu’à le renvoyer par courrier à la Caf de votre département.



Qu’est-ce que l’Ars différentielle ?



Si vos revenus dépassent légèrement le plafond de l’aide, vous pourrez éventuellement bénéficier d’une Ars différentielle, qui sera calculée et versée automatiquement. « A la rentrée 2020, l’Ars différentielle entre en vigueur à Mayotte », ajoute Lucie Hourcade.



Quelle disposition pour les enfants confiés à l’Ase ?



Si votre enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance (Ase), l’allocation de rentrée scolaire sera versée sur un compte bloqué. Lorsqu’il aura 18 ans, votre enfant pourra récupérer son pécule en s’adressant directement à la Caisse des dépôts et des consignations. Si votre enfant a entre 16 et 18 ans, pensez à déclarer sa scolarité ou son apprentissage pour permettre le bon versement de cette somme.



