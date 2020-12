EMPLOI & HANDICAP | article publié le, 21/11/20 0 réaction

Atos : le Concours Handi-Entrepreneurs, dédié aux personnes handicapées

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 décembre 2020 (minuit).

Atos lance pour la 11ème année consécutive, le Concours Handi-Entrepreneurs, dédié exclusivement aux personnes en situation de handicap, et qui a pour vocation de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, quels que soient le public et l’utilisateur du service ou du produit proposé.



Cette année encore, ce seront 3 entrepreneurs qui se verront attribuer une dotation financière, une façon pour le Groupe d’encourager l’entrepreneuriat des personnes handicapées et de soutenir des initiatives innovantes.



Mission Handicap :



Les actions définies dans le cadre de cet accord de Groupe, visent plusieurs objectifs :

- Le recrutement de personnes en situation de handicap en adéquation à nos besoins;

- Le maintien dans l’emploi de nos salariés handicapés : action prioritaire, il implique des adaptations de poste et de situations de travail;

- La formation d’étudiants handicapés : Atos propose des stages et des contrats d’alternance dans ses différents métiers;

- La sensibilisation au handicap en entreprise de l’ensemble de nos salariés.



L’accueil et l’intégration professionnelle des salariés handicapés occupent une place centrale :

- Formation de l’équipe recrutement;

- Mise en place des aménagements nécessaires au bon déroulement des entretiens d’embauche (RH ou techniques);

- Formation des managers et de leurs équipes lors de l’intégration d’une personne en situation de handicap;

- Mise en place d’un processus spécifique d’intégration du salarié ou du stagiaire handicapé afin de s’assurer du bon déroulement de son intégration;

- Accessibilité numérique et du bâti.



La politique handicap du Groupe Atos est animée au quotidien par une équipe dédiée (la Mission Handicap) et par un réseau de référents handicap présents sur l’ensemble du territoire national.



La Mission Handicap du Groupe mène depuis plusieurs années des actions proactives en partenariat avec d’autres entreprises et propose aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes ou qualifiantes en adéquation avec ses métiers.



Au-delà de ces actions, l'entreprise s’est également attachée à développer des partenariats avec des Entreprises Adaptées (EA) et des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT), notamment via la sous-traitance de prestations informatiques dans l’objectif d’accompagner la montée en compétences des salariés du secteur du travail protégé et adapté (STPA).



NB : la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 décembre 2020 (minuit).



Concours 2020 d’aide à la création d’entreprise :



