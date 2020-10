WEB | article publié le, 10/10/20 0 réaction

L’accessibilité numérique à portée de tous

Nous le voyons, les perspectives offertes par ces contenus numériques pourraient représenter un moyen formidable d’inclusion dans la société pour les personnes en situation de handicap.

Entre le 6 août 1991, date de publication du tout premier site web par l’informaticien britannique Tim Berners-Lee et aujourd’hui, on dénombre plus d'1,6 milliards de sites web dans le monde. Ce chiffre témoigne d’une dématérialisation de plus en plus importante qui touche autant le secteur privé que les services publics.



Pour preuve, en 2017, le gouvernement français lançait le programme "Action publique 2022" visant à transformer l’administration afin d’améliorer, entre autres points "la qualité des services publiques". L’annonce de la dématérialisation de nouvelles démarches "pour simplifier la vie quotidienne des Français" comme les ordonnances médicales (expérimentation en 2019), l’inscription sur les listes électorales (en 2019), l’inscription scolaire dans les collèges et lycées (d’ici 2020), la création d'entreprise (en 2021), les procédures judiciaires… s’inscrit dans un processus de dématérialisation générale des démarches en ligne avec l’objectif d’atteindre les 100% en 2022.



Nous le voyons, les perspectives offertes par ces contenus numériques pourraient représenter un moyen formidable d’inclusion dans la société pour les personnes en situation de handicap. Mais au même titre que pour le cadre bâti, ces sources d’informations électroniques (contenus web, applications mobiles, documents bureautiques...) se doivent néanmoins de respecter des principes d’accessibilité sans quoi elles pourraient se révéler être des barrières infranchissables, excluantes, discriminantes.



ABC de l’accessibilité numérique : pour qui, pourquoi ?



Cet ABC s’adresse avant tout à un public peu familier de ces concepts, curieux de mieux comprendre les enjeux et désireux d’avoir, en peu de pages, un état actuel de ce domaine qu'est l’accessibilité numérique.



Il n’a pas pour but d’expliciter les normes en vigueur, de rentrer dans tous les détails juridiques liés à l’accessibilité numérique, d’explorer toutes les subtilités techniques des codes source permettant d’améliorer l’accessibilité d’une interface numérique.



En quelques points clés, le lecteur trouvera ici les définitions essentielles à connaître, les principaux chiffres du Handicap, quelques usages numériques des personnes en situation de handicap et un résumé succinct des obligations légales en matière d’accessibilité numérique en France. Cet ABC présente également 10 conseils pratiques à suivre pour se familiariser concrètement avec l’accessibilité numérique.



Et pour ceux qui aimeraient creuser davantage cette question, cet ABC vous proposera des ressources bien plus exhaustives, disponibles en ligne, rassemblées sous la forme d’une bibliographie interactive.



Enfin, cet ABC est agrémenté de liens web qui permettront au lecteur de se familiariser avec certains contextes que nous n'expliciterons pas : ainsi dans le chapitre réservé aux aides techniques, nous avons enrichi cette rubrique de liens vers des définitions exhaustives des aides mentionnées.





ABC de l’accessibilité numérique



