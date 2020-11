COVID-19 | article publié le, 11/11/20 0 réaction

Les 5 choses à savoir sur l’appli TousAntiCovid

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, chacun est appelé à être acteur de la lutte contre l’épidémie, notamment en appliquant les gestes barrières.

En ligne depuis le 22 octobre, l'application TousAntiCovid remplace StopCovid. Le principe ? Prévenir les utilisateurs qui ont été à proximité d’une personne infectée par le coronavirus – ou si l’on est soi-même positif. Le point sur ses fonctionnalités.



Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, chacun est appelé à être acteur de la lutte contre l’épidémie, notamment en appliquant les gestes barrières. Développée par le gouvernement, TousAntiCovid est une application à télécharger sur votre smartphone (disponible sur iOS et Android) pour se protéger, soi et les autres. Voici ce qu’il faut absolument connaître sur l’appli.



1. Elle doit être activée dans les moments à risque (dans les transports, quand vous faites vos courses, ou au travail par exemple). Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application sur votre mobile et de choisir l’option « Activer TousAntiCovid ». Grâce au système Bluetooth de votre téléphone, vous êtes alerté lorsque vous avez été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. A condition de l’avoir croisée à moins d’un mètre, pendant au moins quinze minutes.



2. TousAntiCovid préserve votre anonymat et fonctionne sur la base du volontariat. Quand une personne est testée positive, elle reçoit un code à usage unique avec le résultat de son test. Si elle le souhaite, elle peut alors utiliser ce code pour signaler dans l’application qu’elle a été infectée. Dans tous les cas, vous n’êtes pas géolocalisé et votre identité n’est pas dévoilée.



3. L’application vous oriente vers des laboratoires à proximité pour le dépistage. Un lien vous donne accès à un annuaire qui vous permet de repérer les centres de dépistage autour de vous et le temps d’attente estimé. Si l’application vous signale que vous avez été en contact avec une personne testée positive, vous serez prioritaire pour effectuer ce test.



4. Elle est utile aussi en temps de confinement. TousAntiCovid vous permet de télécharger vos attestations de déplacement dérogatoires directement sur votre smartphone, sans avoir à les imprimer.



5. Stop aux fake news ! TousAntiCovid partage des actualités et des informations vérifiées sur l’évolution de l’épidémie. Vous y trouverez notamment des chiffres officiels actualisés quotidiennement, comme le nombre de nouveaux cas ou encore le taux d’occupation des lits en réanimation.



Nouvelle mesure barrière : utilisation de l'application TousAntiCovid









