4ème édition spéciale Banque – Assurance du forum en ligne national TalentsHandicap

Du 16 octobre au 13 novembre 2020 : 4ème édition spéciale Banque – Assurance du forum en ligne national TalentsHandicap pour l’emploi de candidats en situation de handicap.

Pour les candidats en situation de handicap, Talents Handicap propose un forum en ligne dédié aux métiers de la banque et de l’assurance.



Pour la 4ème fois, Talents Handicap organise un forum 100% en ligne dédié aux métiers de la banque et de l’assurance à destination des candidats en situation de handicap.



Accessible directement et simplement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, le forum Talents Handicap a pour objectif de faciliter la mise en relations entre employeurs et candidats en situation de handicap et permet notamment un premier contact par téléphone ou chat.



Un dispositif essentiel dans le contexte que nous connaissons tous aujourd’hui et qui permet à des candidats en situation de handicap de toute la France de s’informer sur les entreprises qui recrutent et de postuler directement, sans se déplacer.



L’équipe de Talents Handicap remercie les employeurs partenaires de ce 4ème forum dédié qui vont proposer aux candidats un grand nombre d’offres d’emploi (CDI, CDD), d’alternance ou de stage.



Parmi ses points forts, on peut citer :



- événement 100% en ligne, accessible de partout, sans se déplacer, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

- une utilisation simple et fiable

- une approche résolument qualitative avec une mise en relation ciblée entre recruteurs et candidats pré-sélectionnés

- un annuaire riche de plus de 47 000 profils de candidats

- un effort particulier sur l’accompagnement personnalisé des candidats et des employeurs par l’équipe de Talents Handicap

- lors de chaque forum, un programme de conférences et d’ateliers en ligne pour sensibiliser et former les candidats et les employeurs

- des partenariats développés avec des acteurs importants du milieu du handicap.





