EMPLOI & HANDICAP | article publié le, 17/02/21 0 réaction

En 2021, l’association Hanvol privilégie la sécurisation de ses parcours vers l’emploi

Formation et insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. L'industrie aéronautique et spatiale et le transport aérien se mobilisent !

« En ces temps de crise, nos entreprises aéronautiques partenaires maintiennent le dispositif Hanvol d’accompagnement et de formation en alternance tout en sécurisant les parcours vers l’emploi...



Ainsi, cette année, nous proposons aux candidats de préparer en alternance dans nos entreprises aéronautiques, des diplômes qui mènent à l’industrie aéronautique, spatiale, d’électronique de défense mais aussi aux autres industries de la métallurgie.



Nous proposerons des formations diplômantes de 2 ans qui permettront de préparer les candidats pour la reprise : Bac pro aéronautique, Bac pro maintenance des équipements industriels, Bac pro technicien usinage, Bac pro chaudronnerie, BTS aéronautique, BTS électronique, BTS assistant technique d’ingénieur, BTS conception des produits industriels… afin de donner toutes les chances d’insertion professionnelle à nos futurs diplômés ».

Laurent Dujaric, Délégué de l’association Hanvol



Hanvol poursuit sa campagne de recrutement 2021



►Dépôt des candidatures : jusqu’au 15 mars pour les adultes en reconversion professionnelle

►Dépôt des candidatures : jusqu’au 30 avril pour les jeunes en orientation professionnelle



Témoignage









EN SAVOIR + :

Dépôt de candidature



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page